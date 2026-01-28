radiolina
28 gennaio 2026 alle 12:54
Caffè corretto, la puntata del 28 gennaio 2026: il Ciclone Harry minaccia l’America’s CupConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 28 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari: quali saranno le scelte di Pisacane?
- Giovanni De Falco – Cnr Ias – Le spiagge della Sardegna rinasceranno dopo la furia del ciclone Harry?
- Maria Antonietta De Luca – farmacologa Università di Cagliari – Alla Cittadella Universitaria di Monserrato la quarta edizione sulle sostanze psicoattive
- Francesca Melis – giornalista di UnioneSarda.it – Ciclone Harry, corsa contro il tempo al Poetto: Cagliari accelera per l’America’s Cup
