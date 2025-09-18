Le notizie sportive del 18 settembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: conto alla rovescia per Lecce – Cagliari
  • Calcio, Serie A: Zé Pedro si presenta al Cagliari
  • Basket: comincia oggi l’avventura europea delle Dinamo Women
  • Atletica: Mondiali, Kaddari e Tortu fuori nei 200
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite Diego Lopez
