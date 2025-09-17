Le notizie sportive del 17 settembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: conto alla rovescia per Lecce – Cagliari
  • Calcio, Serie A: Pisacane nuovo allenatore Uefa Pro
  • Calcio, Coppa Italia Serie C: la Torres pesca l’Arezzo
  • Basket, AF: Dinamo Women, subito l’Eurocup
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Calcio a 5”
© Riproduzione riservata