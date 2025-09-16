radiolina
16 settembre 2025 alle 13:33
Sport News del 16 settembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 16 settembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: il Cagliari prosegue gli allenamenti in vista del match col Lecce
- Calcio, Serie A: Liteta prolunga col Cagliari
- Basket: presentata l’Esperia Cagliari a Calamosca
- Aquabike: Masala campione italiano F1
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
