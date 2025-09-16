Le notizie sportive del 16 settembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: il Cagliari prosegue gli allenamenti in vista del match col Lecce
  • Calcio, Serie A: Liteta prolunga col Cagliari
  • Basket: presentata l’Esperia Cagliari a Calamosca
  • Aquabike: Masala campione italiano F1
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
