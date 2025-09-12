Le notizie sportive del 12 settembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: domani la sfida tra Cagliari e Parma
  • Calcio, Serie A: le parole di Prati al Media Day della Lega Calcio
  • Basket, AF: Dinamo Women tornano in campo sabato alle 18.30 al PalaDelrio di Elmas
  • Atletica: domani a Cagliari l’Urban Trail
  • Volley: ultima tappa del Circuito Regionale di Beach Volley
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360”
