12 settembre 2025 alle 15:22
Sport News del 12 settembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 12 settembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: domani la sfida tra Cagliari e Parma
- Calcio, Serie A: le parole di Prati al Media Day della Lega Calcio
- Basket, AF: Dinamo Women tornano in campo sabato alle 18.30 al PalaDelrio di Elmas
- Atletica: domani a Cagliari l’Urban Trail
- Volley: ultima tappa del Circuito Regionale di Beach Volley
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360”
