Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 11 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Luca Neri – Giornalista del TG di Videolina
  • Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Caffe Scorretto – A che stadio
© Riproduzione riservata