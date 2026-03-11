Gr regionale del 11 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
unionesarda.it: in primo piano in home page la Presidente Meloni riferisce alla Camera
Trasporti: rischio stop camion a causa degli aumenti dei prezzi del carburante
Alghero: ha confessato il 24enne autore dei furti con la maschera di Dalì
Amministrative: oggi la delibera che fisserà il voto il 7 e l’8 giugno
Sassari: 29 pesone indagate per favoreggiamento all’immigrazioni clandestina
“Informatore Sportivo calcio a 5”: la Virtus S.Sperate ospiti di Matteo Vercelli
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Per Idrissi interessamento del legamento crociato. Ancora da valutare se da operare
Tennistavolo: turno infrasettimanale con derby tra maschile e femminile