11 marzo 2026 alle 11:01
Caffè corretto del 11 marzo: ospite lo scrittore Max CartaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 11 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Francesco Porcu, segretario regionale Cna
- Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda
- Lorenzo Paolini, direttore editoriale Unione Sarda
- Andrea Cigni, sovrintendente del teatro lirico di Cagliari
- Marco e Marianna Morandi, figli di Gianni Morandi
- Max Carta, scrittore
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it
