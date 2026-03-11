Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 11 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Francesco Porcu, segretario regionale Cna
  • Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda
  • Lorenzo Paolini, direttore editoriale Unione Sarda
  • Andrea Cigni, sovrintendente del teatro lirico di Cagliari
  • Marco e Marianna Morandi, figli di Gianni Morandi
  • Max Carta, scrittore
  • Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it
