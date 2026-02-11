radiolina
Caffè corretto del 11 febbraio: la Sardegna protagonista tra record turistici e rilancio dopo il cicloneConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 11 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Sara Marci, giornalista de L’Unione Sarda – Rider in rivolta: paghe da 2,50 euro e diritti negati, il caso esplode in Italia
- Massimiliano Rais, giornalista di Videolina – BIT Milano 2026, Sardegna protagonista tra record turistici e rilancio dopo il ciclone
- Giuseppe Deiana, giornalista de L’Unione Sarda – Carnevale di Sardegna, speciale in edicola con L’Unione Sarda: tradizioni, maschere e novità da non perdere
- Francesca Romana Motzo, musicoterapeuta – Musica e benessere psicofisico: come la musicoterapia sostiene adulti e bambini
- Liliana Pais, coordinatrice di Emercency Sassari – Emergency Sassari, 10 anni al fianco dei fragili: oltre 36.000 interventi gratuiti in una sanità in crisi
- Andrea Fulgheri, scrittore – Sanatorium, l’antologia su Villa Clara che riapre le ferite della memoria collettiva
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Mega batterie al litio nel Campidano: 5 impianti da 1000 megawatt
