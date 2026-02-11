radiolina
11 febbraio 2026 alle 15:07
La Strambata del 11 febbraio 2026: ospite Davide Cannata del Team Luna RossaConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 11 Febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Davide Cannata – Team Luna Rossa
- Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina
- Riccardo Spignesi – Giornalista de L’Unione Sarda
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata