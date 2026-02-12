Gr regionale del 12 febbraio 2026, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Sassari: tentata rapina con accoltellamento. Ferita la titolare e anche l’aggressore
Nuoro: donna aggredita per strada
Maltempo: vento, mareggiate ma anche allerta gialla per le piogge
Maltempo: oltre 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Disagi nel nord Sardegna. Smottamento a Gesico
Arbatax: riprese le ricerche dei due marinai dispersi
Cagliari: ritardo di tre ore del volo Cagliari-Fiumicino
Lutto: è morto il giornalista Carmelo Alfonso
“Cagliari in diretta”: ospite della puntata Gianluca Gaetano
Calcio: oggi la ripresa degli allenamenti. La situazione degli infortunati
Calcio: stasera la Torres in campo ad Ascoli