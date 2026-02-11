Gr regionale del 11 febbraio 2026, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Meteo: il vento e l’allerta da oggi a venerdì
Nuoro: interventi dei Vigili del Fuoco per calcinacci staccati e rami spezzati finiti in strada
Nuoro: la città si prepara ad ospitare la visita del Presidente Mattarella
Cagliari: 26enne in cella per il tentato omicidio di via Bosco Cappuccio
Sassari: allarme bomba all’interno di un’abitazione
Olbia: è grave il vigilante colpito al collo con delle forbici
“Informatore sportivo calcio a 5": stasera ospiti di Matteo Vercelli l’Elmas e il CCC Serramanna
Calcio: giorno di riposo, brutte notizie per Deiola e Borrelli. In serie D in campo il Monastir