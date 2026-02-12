radiolina
12 febbraio 2026 alle 15:03
La Strambata del 12 febbraio 2026: “NOTTURNO”, l’iniziativa di Castia ArtConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 12 Febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Enrica Badas e Carlo Nieddu Arrica – Castia Art
- Riccardo Spignesi – Giornalista de L’Unione Sarda
- Luca Neri – Giornalista di Videolina
- Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Il vero ostacolo
© Riproduzione riservata