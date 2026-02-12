Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 12 Febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Enrica Badas e Carlo Nieddu Arrica – Castia Art
  • Riccardo Spignesi – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Luca Neri – Giornalista di Videolina
  • Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – Il vero ostacolo
