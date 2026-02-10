radiolina
10 febbraio 2026 alle 15:30
La Strambata del 10 febbraio 2026: le ultime novità sulla continuità territorialeConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 10 Febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Marco Noce – Giornalista de L’Unione Sarda
- Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina
- Riccardo Spignesi – Giornalista de L’Unione Sarda
- Enzo Asuni – Social media manager de L’Unione Sarda
- Caffè Scorretto – A livello zero
© Riproduzione riservata