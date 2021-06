Gli Europei sono cominciati come meglio non si poteva sperare per l’Italia: 3-0 alla temuta Turchia in un Olimpico finalmente animato dalla presenza del pubblico. Sono bastati 15mila spettatori per risentire finalmente l’atmosfera del calcio che più amiamo e la Nazionale di Roberto Mancini ha fatto la sua parte, dimostrando che ha i numeri per poter andare molto avanti. A proposito di numeri, l’Italia non subisce gol da nove partite e non perde da 28: contro Svizzera e Galles (protagoniste della seconda giornata europea, così come Danimarca-Finlandia e Belgio-Russia del girone B) ci sarà l’occasione per attaccare il record di Vittorio Pozzo. Intanto ci godiamo la prima vittoria, siglata da Demiral (autorete su tiro di Berardi), Immobile e Insigne. E se saranno notti magiche ci sarà tempo per capirlo.

