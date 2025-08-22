radiolina
22 agosto 2025 alle 14:44
“La Strambata”: puntata del 22 agosto 2025Conduce la puntata Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 22 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Argiolas – presidente Ordine Medici Veterinari Cagliari
- Tiziana Lai – presidente Comitato Zonale Nurra
- Giorgio Querzoli – responsabile scientifico Legambiente Sardegna
