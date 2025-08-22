Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 22 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Argiolas – presidente Ordine Medici Veterinari Cagliari
  • Tiziana Lai – presidente Comitato Zonale Nurra
  • Giorgio Querzoli – responsabile scientifico Legambiente Sardegna
