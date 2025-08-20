radiolina
20 agosto 2025 alle 14:27
La Strambata, la puntata del 20 agosto: i primi cento giorni di Papa Leone XIVConduce Nicola Scano
Nicola Scano – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Don Emanuele Meconcelli – direttore del College Universitario Sant’Efisio
Giacomo Casti – operatore culturale
Alberto Bertolotti – Consiglio direttivo SIB
Graziano Canu – giornalista
Giuseppe Fasolino – sindaco di Golfo Aranci
© Riproduzione riservata