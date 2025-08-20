Caffè Corretto, la puntata del 20 agosto: lavori infiniti per la metro a Cagliari, traffico e disagi senza fineConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 20 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enzo Favata, direttore artistico Festival “Musica sulle Bocche” – Musica sulle Bocche: un quarto di secolo di armonie tra paesaggio e anima
Cristiano Godano, cantautore – L’anima sarda accoglie Cristiano Godano in un doppio concerto intimo
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, calciomercato: Zortea saluta, nuovi obiettivi all’orizzonte
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Cagliari, lavori infiniti per la metro: traffico e disagi senza fine
Riccardo Lotta e Leo Giudice, skipper veliero Vittoria – Il Veliero Vittoria offre un’esperienza autentica nel cuore selvaggio della Sardegna