Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 20 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Enzo Favata, direttore artistico Festival “Musica sulle Bocche” – Musica sulle Bocche: un quarto di secolo di armonie tra paesaggio e anima

Cristiano Godano, cantautore – L’anima sarda accoglie Cristiano Godano in un doppio concerto intimo

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, calciomercato: Zortea saluta, nuovi obiettivi all’orizzonte

Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Cagliari, lavori infiniti per la metro: traffico e disagi senza fine

Riccardo Lotta e Leo Giudice, skipper veliero Vittoria – Il Veliero Vittoria offre un’esperienza autentica nel cuore selvaggio della Sardegna

