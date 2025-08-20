Gr regionale del 20 agosto, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Continuità territoriale: la Giunta regionale ha approvato il nuovo schema definitivo
Monserrato: disposta per lunedì l’autopsia sul corpo della seconda vittima per botulino
Incendi: allerta arancione in buona parte del territorio regionale
Cagliari: sorpreso a rubare nel market, aggredisce il vigilante. Arrestato
Alghero: sabato la chiusura della 11^ edizione del Festival Melos
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
Basket: la Dinamo comincia la pre-season a Nuoro
Pallamano F: da venerdì a domenica il Trofeo Internazionale Città del Redentore