21 agosto 2025 alle 14:14
“La Strambata” del 21-08-2025Conduce la puntata Nicola Scano
Nicola Scano – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 21 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Stefano Monni – sindaco di Baunei
- Francesco Paolo Micozzi – docente di Informatica Giuridica all’Università di Perugia
- Luisa Murru – medico di base
- Leonardo Mendolicchio – psicologo e psicoterapeuta
- Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – le anticipazioni del TG di Videolina
