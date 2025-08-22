GR del 22 agosto 2025 – Ore 12. Gli aggiornamenti con Lele Casini.

  • Oliena: un giovane accoltellato nella notte, è grave
  • Dazi: il problema dazi sull’export sardo dell’agroalimentare
  • West Nile: registrato il settimo caso in Sardegna. Non è grave
  • Cuglieri: stabilimento a Is Arenas trovato senza bagnino
  • Oristano: dal 26 al 30 agosto “Miniere Sonore”
  • Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari. Recuperato Luperto, Veroli al Palermo. La Primavera in campo contro la Lazio
  • Pallamano F: comincia oggi a Nuoro il Torneo Internazionale Città del Redentore
