22 agosto 2025 alle 14:50
GR del 22 agosto 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti a cura di Lele Casini
- Oliena: un giovane accoltellato nella notte, è grave
- Dazi: il problema dazi sull’export sardo dell’agroalimentare
- West Nile: registrato il settimo caso in Sardegna. Non è grave
- Cuglieri: stabilimento a Is Arenas trovato senza bagnino
- Oristano: dal 26 al 30 agosto “Miniere Sonore”
- Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari. Recuperato Luperto, Veroli al Palermo. La Primavera in campo contro la Lazio
- Pallamano F: comincia oggi a Nuoro il Torneo Internazionale Città del Redentore
