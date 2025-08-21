Gli aggiornamenti del 21 agosto 2025 con Lele Casini.

Sassari: in corso l’autopsia sul corpo di Giampaolo Demartis

  • Olbia: 40 le persone segnalate per il possesso di droghe durante i controlli per il Red Valley 2025
  • Porto Torres: morto l’ex dirigente calcistico Figoni. Fatale un malore avuto nella propria abitazione
  • Olbia: frontale sulla panoramica all’altezza dello svincolo per l’ospedale. Quattro feriti, di cui tre in codice rosso
  • Pula: si cercano i bracconieri che ieri hanno sparato ad un esemplare di un cervo morto nonostante l’intervento dei forestali e del veterinario
  • Nuoro: sabato la pianista tedesca Olivia Trummer per il Nuoro Jazz Festival
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Jankto si ritira dal calcio
