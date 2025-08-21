radiolina
21 agosto 2025 alle 13:49
GR del 21 agosto 2025 – Ore 12Le news con Lele Casini
Gli aggiornamenti del 21 agosto 2025 con Lele Casini.
Sassari: in corso l’autopsia sul corpo di Giampaolo Demartis
- Olbia: 40 le persone segnalate per il possesso di droghe durante i controlli per il Red Valley 2025
- Porto Torres: morto l’ex dirigente calcistico Figoni. Fatale un malore avuto nella propria abitazione
- Olbia: frontale sulla panoramica all’altezza dello svincolo per l’ospedale. Quattro feriti, di cui tre in codice rosso
- Pula: si cercano i bracconieri che ieri hanno sparato ad un esemplare di un cervo morto nonostante l’intervento dei forestali e del veterinario
- Nuoro: sabato la pianista tedesca Olivia Trummer per il Nuoro Jazz Festival
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Jankto si ritira dal calcio
© Riproduzione riservata