22 agosto 2025 alle 14:47
Pace, sanità, sport e fumetti: il “Caffè Corretto” del 22 agosto 2025Conduce la puntata Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 22 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Monsignor Tonino Cabizzosu, storico della chiesa – La Chiesa invoca la pace: Monsignor Cabizzosu sulla crisi globale e 50 anni di fede
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari: urgenze di mercato e prospettive future
- Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Medici in fuga dalla sanità pubblica: l’emergenza cresce anche in Sardegna
- Sandro Dessì, scrittore–fumettista – Sandro Dessì: il fumetto, ponte tra storia e nuove generazioni
