radiolina
12 settembre 2025 alle 15:18
Polizia, nuovo anno scolastico e X Factor: il “Caffè Corretto” del 12 settembre 2025Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 12 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Mauro Aresu, Segretario provinciale generale Siap Polizia – Polizia in affanno a Cagliari e nell’Iglesiente: Il SIAP lancia l’allarme su Organici al crollo e sicurezza a rischio
- Ruido, conduttore di Radiolina – EroCaddeo conquista X Factor: il fenomeno Sardo che fa volare i “Sì”
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Parma: scontro diretto per la svolta in Campionato
- Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Ogliastra, arrestato Giampaolo Migali per l’omicidio di Marco Mameli
- Ilaria Portas, assessore regionale alla Pubblica Istruzione – La Scuola in Sardegna riparte: sicurezza e sostegno
© Riproduzione riservata