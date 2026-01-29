E sì che i figli di Maometto adoratori di Allah ci avevano esplicitamente avvertito: vi conquisteremo con un’invasione programmata e pacifica. Lo faremo con la prolificità delle nostre donne, utilizzeremo a nostro beneficio le vostre leggi liberali e permissive, la vostra agiatezza, la vostra fiacchezza, la vostra distrazione.

Sostituiremo la vostra civiltà con la nostra, i vostri usi, costumi, modi di vivere vostri con i nostri. La vostra obsoleta democrazia con la nostra teocrazia, la vostra morale con la nostra. Non avevano messo nel conto il sostegno che gli sarebbe stato dato dai nostri utili idioti, quelli che per fare un dispetto politico alla moglie Giorgia fanno ricorso al bisturi eviratore. Di questi traditori l’Occidente pullula.

Più dei musulmani che scorrazzano nelle piazze, che mettono a ferro e fuoco le aree periferiche delle grandi città, che inneggiano a Hamas, che glorificano gli Ayatollah registi del terrorismo islamico e assassini di donne, uomini, intellettuali, omosessuali iraniani; più di questa brutta genia di individui deve preoccuparci la penetrazione dell’islamismo apparentemente moderato, che sta introducendo surrettiziamente jihad e sharia nei gangli di un Occidente pasciuto e con insufficiente ricambio generazionale.

Sembra di vivere in un vecchio ospizio di lusso in attesa di chissà che. Forse, incredibile dictu, ci salverà Trump.

Tacitus

