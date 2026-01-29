Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Rosanna Laconi – assessora regionale Ambiente
  • Stefano Rombi – sindaco di Carloforte
  • Donatella Masala – insegnante 
  • Marta Mereu – presidente commissione Cultura di Cagliari – Anticipata la 30esima edizione di Monumenti Aperti a Cagliari
  • Enzo Asuni – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo 2026: chi sono i favoriti secondo gli scommettitori?
  • Caffè Scorretto
© Riproduzione riservata