29 gennaio 2026 alle 15:16
La Strambata del 29 gennaio 2026: ospite il sindaco di Carloforte Stefano RombiConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Rosanna Laconi – assessora regionale Ambiente
- Stefano Rombi – sindaco di Carloforte
- Donatella Masala – insegnante
- Marta Mereu – presidente commissione Cultura di Cagliari – Anticipata la 30esima edizione di Monumenti Aperti a Cagliari
- Enzo Asuni – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo 2026: chi sono i favoriti secondo gli scommettitori?
- Caffè Scorretto
