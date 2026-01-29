  • Carloforte: il salvataggio del cargo in deriva. Difficoltà per le condizioni del mare
  • Politica: in Regione si accelera per l’approvazione entro oggi della manovra finanziaria per evitare un altro mese di esercizio provvisorio
  • Valledoria: messa in salvo un’anziana per un principio di incendio nella sua casa
  • Bono: un albero cade sulla SS 198 bis. nessun ferito
  • “Cagliari in Diretta”: Ospite di questa sera Mario Beretta
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari

© Riproduzione riservata