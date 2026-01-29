radiolina
29 gennaio 2026 alle 13:22
Gr regionale del 29 gennaio – Ore 12Le notizie a cura di Lele Casini
- Carloforte: il salvataggio del cargo in deriva. Difficoltà per le condizioni del mare
- Politica: in Regione si accelera per l’approvazione entro oggi della manovra finanziaria per evitare un altro mese di esercizio provvisorio
- Valledoria: messa in salvo un’anziana per un principio di incendio nella sua casa
- Bono: un albero cade sulla SS 198 bis. nessun ferito
- “Cagliari in Diretta”: Ospite di questa sera Mario Beretta
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
