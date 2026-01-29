Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Obert conquista Pisacane e guida la difesa verso il Cagliari-Verona
  • Mauro Merella – direttore generale Protezione civile – La nuova allerta meteo arancione mette a rischio la Sardegna?
  • Paolo Angius – associazione commercianti ‘’Strada Facendo’’ – In Sardegna l’allarme dei commercianti sul fenomeno in aumento delle spaccate
  • Emanuele Dessì – direttore de L’Unione Sarda – Regione Sardegna, corsa contro il tempo per la Finanziaria 2026: due giorni per evitare l’esercizio provvisorio
© Riproduzione riservata