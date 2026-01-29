radiolina
29 gennaio 2026 alle 13:21
Caffè corretto del 28 gennaio 2026: nuova allerta meteo in SardegnaConduce la puntata Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Obert conquista Pisacane e guida la difesa verso il Cagliari-Verona
- Mauro Merella – direttore generale Protezione civile – La nuova allerta meteo arancione mette a rischio la Sardegna?
- Paolo Angius – associazione commercianti ‘’Strada Facendo’’ – In Sardegna l’allarme dei commercianti sul fenomeno in aumento delle spaccate
- Emanuele Dessì – direttore de L’Unione Sarda – Regione Sardegna, corsa contro il tempo per la Finanziaria 2026: due giorni per evitare l’esercizio provvisorio
© Riproduzione riservata