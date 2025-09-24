radiolina
24 settembre 2025 alle 14:03
Longevità, maltempo, assalto eolico: “Caffè Corretto” del 25 settembre 2025Conduce la puntata Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 24 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Roberto Pili – presidente Comunità mondiale della Longevità – Sardegna: simbolo di lunga vita
- Alessandro Gallo – meteorologo – Trombe marine in Sardegna: quanto sono pericolose?
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Vittoria del Cagliari in Coppa Italia: ora testa all’Inter
- Emanuele Dessì – direttore – Eolico off shore nel Sulcis: ispezioni dei fondali a Portoscuso e Carloforte
© Riproduzione riservata