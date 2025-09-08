radiolina
08 settembre 2025 alle 14:38aggiornato il 08 settembre 2025 alle 14:38
“La Strambata”: puntata dell’8 settembre 2025Conducono la puntata Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 08 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Maurizio Loi – This is Cagliari
- Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Andrea Sechi – Giornalista del TG di Videolina
