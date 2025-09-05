Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 05 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuliana Crobu – Superiora congregazione Figlie Della Carità – Giornata Mondiale della Carità per commemorare Madre Teresa di Calcutta
  • Neyla Pascolini – psicologa
  • Simona Angela Putzu e Marco Sarritzu sposi matrimonio Selargino 2025
  • Andrea Sechi – giornalista del TG di Videolina
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata