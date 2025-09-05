radiolina
05 settembre 2025 alle 14:39
“La Strambata”: puntata del 5 settembre 2025Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 05 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuliana Crobu – Superiora congregazione Figlie Della Carità – Giornata Mondiale della Carità per commemorare Madre Teresa di Calcutta
- Neyla Pascolini – psicologa
- Simona Angela Putzu e Marco Sarritzu sposi matrimonio Selargino 2025
- Andrea Sechi – giornalista del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
