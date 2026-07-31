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31 luglio 2026 alle 14:30aggiornato il 31 luglio 2026 alle 14:30
La Strambata, la puntata del 31 luglio 2026: tra gli ospiti Simona Fanzecco, Segretaria Generale CGILConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 31 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
Simona Fanzecco – Segretaria Generale CGIL
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto
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