Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 31 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda

Simona Fanzecco – Segretaria Generale CGIL

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto

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