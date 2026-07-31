Gr del 31 luglio 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Sassari: un detenuto muore all’interno del carcere a causa di un incendio. Intossicati 9 agenti penitenziari. Le parole del segretario nazionale del sindacato di polizia penitenziaria e della Garante dei detenuti
Politica: 2700 emendamenti pe rla manovra da circa due miliardi di euro. Martedì la ripresa dei lavori
PIL: cresce l’economia sarda
Oristano: : terzo caso di West Nile nell’oristanese
Meteo: la tendenza del tempo nei prossimi giorni con il meteorologo Gallo
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: penultimo giorno di ritiro a Ponte di Legno. Oggi primo allenamento per Kofler.