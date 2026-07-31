Sassari: un detenuto muore all’interno del carcere a causa di un incendio. Intossicati 9 agenti penitenziari. Le parole del segretario nazionale del sindacato di polizia penitenziaria e della Garante dei detenuti

Politica: 2700 emendamenti pe rla manovra da circa due miliardi di euro. Martedì la ripresa dei lavori

PIL: cresce l’economia sarda

Oristano: ​: terzo caso di West Nile nell’oristanese

Meteo: la tendenza del tempo nei prossimi giorni con il meteorologo Gallo

Cultura: alcuni appuntamenti per oggi

Calcio: penultimo giorno di ritiro a Ponte di Legno. Oggi primo allenamento per Kofler.

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