radiolina
31 luglio 2026 alle 11:36
Caffè Corretto, la puntata del 31 luglio 2026: nuova ondata di caldo in SardegnaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 31 luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Paolo Corazzon – Meteorologo
Andrea Ritossa – Ignegnere
Fabiano Gaggini – Giornalista de L’Unione Sarda
Francesco Usai – Sindaco di Ussassai
Francesco Medda Arrogalla – Artista
Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda
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