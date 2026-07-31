Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 31 luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Paolo Corazzon – Meteorologo

Andrea Ritossa – Ignegnere

Fabiano Gaggini – Giornalista de L’Unione Sarda

Francesco Usai – Sindaco di Ussassai

Francesco Medda Arrogalla – Artista

Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda

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