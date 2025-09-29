radiolina
29 settembre 2025 alle 14:26aggiornato il 29 settembre 2025 alle 14:26
“La Strambata”: puntata del 29 settembre 2025Conduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del Tg di Videolina – conduce la puntata del 29 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it
- Marco Tarquinio, europarlamentare
- Alberto Tamponi, presidente regionale Banco Alimentare
- Luana Sciamanna, avvocata
- Andrea Aliverti, ordinario di biotecnologia Politecnico di Milano
- Fabrizio Pilo, prorettore dell’Università di Cagliari
- Mauro Carta, presidente regionale Acli
- Lele Casini, giornalista di Radiolina
