radiolina
23 settembre 2026 alle 15:06
La Strambata, puntata del 23 settembre 2026Conduce Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Gianni Zanata – Giornalista di Sardegna1
Lele Casini – Giornalista di Radiolina
Alessia Cocco – Fidanzata di Gabriele Catta
Mauro Merella – Direttore generale Protezione Civile
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Gonne e mostrine
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