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22 settembre 2026 alle 13:11aggiornato il 22 settembre 2026 alle 13:20
“Caffè Corretto”: puntata del 22 settembre 2026Conduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 22 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Francesca Figus, giornalista de L’Unione Sarda – Sanremo, De Martino prepara il suo Festival: ecco cosa sappiamo
- Mauro Merella, Direttore generale della Protezione civile regionale – Incendi e volontariato: la Protezione Civile incontra i giovani
- Lele Casini, giornalista di Radiolina –Maldini e Cagliari: «Vicenda chiarita, ora spazio al campo»
- Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Scuola sarda, pochi stranieri: «Il problema sono i banchi vuoti»
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