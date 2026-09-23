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23 settembre 2026 alle 13:28
“Caffè Corretto”: puntata del 23 settembre 2026Conduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 23 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Daniela Falconi – Presidente ANCI Sardegna e Sindaca di Fonni – Autunno in Barbagia, cosa cercano i turisti?
- Mariano Murru – Presidente Assoenologi Sardegna – Vendemmia in Sardegna, raccolta anticipata di 10 giorni
- Alessandro Gallo – Meteorologo – Sardegna, caldo record: «Dobbiamo adattarci al nuovo clima»
- Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Caro carburante, Aeroitalia taglia i voli in Sardegna
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