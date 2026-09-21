radiolina
21 settembre 2026 alle 14:59
“La Strambata”: puntata del 21 settembre 2026Conduce Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 21 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Gianni Zanata – Giornalista di Sardegna1
- Lele Casini – Giornalista di Radiolina
- Veronica Fadda – Giornalista del TG di Videolina
- Edoardo Oldani – Membro della Commissione Nazionale Italiana dei Collegio del Mondo Unito
- Caterina Dessì – Studentessa Collegio del Mondo Unito
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
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