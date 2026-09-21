Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 21 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Gianni Zanata – Giornalista di Sardegna1
  • Lele Casini – Giornalista di Radiolina
  • Veronica Fadda – Giornalista del TG di Videolina
  • Edoardo Oldani – Membro della Commissione Nazionale Italiana dei Collegio del Mondo Unito
  • Caterina Dessì – Studentessa Collegio del Mondo Unito
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata