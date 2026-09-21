radiolina
21 settembre 2026 alle 14:50
“Caffè Corretto”: puntata del 21 settembre 2026Conduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 21 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Federica Lai, giornalista de L’Unione Sarda – Selargius si veste a festa per l’Antico Sposalizio Selargino
- Marco Medda, presidente provinciale Confesercenti – Mercato Cuore, cambia tutto: Sant’Elia verso una nuova sede
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, la sorpresa di inizio stagione: “21 giorni di goduria totale”
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Assemini, scoperta una serra con 8.800 piante di cannabis
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