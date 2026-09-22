radiolina
22 settembre 2026 alle 14:54
“La Strambata”: puntata del 22 settembre 2026Conduce Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Gianni Zanata – Giornalista di Sardegna1
- Lele Casini – Giornalista di Radiolina
- Angelica D’Errico – Giornalista di Unionesarda.it
- Massimo Marceddu – Segretario organizzativo Uil Funzione pubblica
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – L’immunità
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