Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 22 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Pisacane: “Non difendo il passato, costruisco il futuro del Cagliari”
  • Alberto Masu – giornalista di Videolina – Cagliari, al via il ritiro di Ponte di Legno
  • Antonino Munzittu – sindaco di Decimoputzu – Blackout in Sardegna, il sindaco di Decimoputzu: «Attività in ginocchio e malati a rischio»
  • Sofia Pistis – A 21 anni nella Compagnia barracellare – Incendi in Sardegna, Sofia Pistis: a 21 anni in prima linea per difendere il territorio
  • Simona De Francisci – condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
  • Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
  • Caffè Scorretto – Mancava solo Musk
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