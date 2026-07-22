radiolina
22 luglio 2026 alle 17:29aggiornato il 22 luglio 2026 alle 17:29
“La Strambata”: puntata del 22 luglio 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 22 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Pisacane: “Non difendo il passato, costruisco il futuro del Cagliari”
- Alberto Masu – giornalista di Videolina – Cagliari, al via il ritiro di Ponte di Legno
- Antonino Munzittu – sindaco di Decimoputzu – Blackout in Sardegna, il sindaco di Decimoputzu: «Attività in ginocchio e malati a rischio»
- Sofia Pistis – A 21 anni nella Compagnia barracellare – Incendi in Sardegna, Sofia Pistis: a 21 anni in prima linea per difendere il territorio
- Simona De Francisci – condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
- Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
- Caffè Scorretto – Mancava solo Musk
© Riproduzione riservata