“Caffè Corretto”, la puntata del 21 luglio 2026: il Colore Rosa a SinnaiConduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 21 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Maria Assunta Calvisi, direttrice artistica del Teatro Civico di Sinnai – Il Colore Rosa 2026 a Sinnai: sei giorni dedicati alla creatività femminile
Marco Meloni, presidente Ersu Cagliari – Borse di studio ERSU Cagliari 2026-2027: fino a 7.515 euro per gli studenti
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, il ritiro entra nel vivo: da Ponte di Legno al mercato, mentre il sogno Guardiola accende la Nazionale
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Incidente mortale sulla SS125 a Solanas: indagato l’autista del van per omicidio stradale