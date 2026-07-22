“Caffè Corretto”, la puntata del 22 luglio 2026: Tari in calo per le famiglieConduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 22 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Luisa Giua Marassi, assessora all’ecologia urbana comune di Cagliari – Cagliari, TARI in calo per le famiglie: riduzione del 12%
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, Pisacane soddisfatto: parte il ritiro a Ponte di Legno
Rita Vallebella, sindaca di Stintino – Stintino e Sennori insieme per il turismo: “Aspettando Calici di Stelle”
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Tragedia sulla 131 Dcn a Budoni: muore un uomo e resta ferito un bambino