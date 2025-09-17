radiolina
17 settembre 2025 alle 14:28
“La Strambata”: puntata del 17 settembre 2025Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina
- Fulvia Murru – Segretaria generale Uil Sardegna
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
- Andrea Sechi – Giornalista di Videolina
- Ernesto Mormile – Componente della band I Giocattoli
© Riproduzione riservata