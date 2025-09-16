radiolina
16 settembre 2025 alle 14:35
“La Strambata”: puntata del 16 settembre 2025Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Nicola Melis – Docente di Storia e istituzioni dell’Africa mediterranea e del vicino Oriente
- Goffredo Angioni – Direttore Struttura complessa malattie infettive ASL Cagliari
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
- Mattia Uccheddu – Imprenditore turistico
- Jean Luc Madinier – Coordinatore Festival Itacà
- Fausto Spano – Giornalista di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
