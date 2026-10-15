radiolina
15 ottobre 2026 alle 13:48
“Caffè Corretto”: puntata del 15 ottobre 2026Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 15 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Francesco Pinna, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, bottiglietta d’acqua manomessa in Tribunale: indagini in corso
- Pietro Biggio, presidente Airc comitato Sardegna – Ottobre Rosa, l’appello di AIRC in Sardegna: «La prevenzione è fondamentale»
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Nuovo stadio del Cagliari, bando imminente: si avvicina la svolta societaria
- Emanuele Dessì, Direttore de L’Unione Sarda – Tragedia al porto canale di Cagliari, morto un 61enne
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