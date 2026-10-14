Matteo Vercelli – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 14 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:⁠

Viviana Marinelli, neonatologa del Policlinico Universitario di Monserrato – Prematurità, i progressi della medicina salvano sempre più neonati

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Juventus, il caso Spalletti-Pisacane e la verità sui tempi di gioco

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Cagliari, dodicenne incinta: arrestato il padre dopo gli esami del Dna

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