Caffè Corretto, la puntata del 14 ottobre 2026: prematurità, i progressi della medicinaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 14 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Viviana Marinelli, neonatologa del Policlinico Universitario di Monserrato – Prematurità, i progressi della medicina salvano sempre più neonati
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Juventus, il caso Spalletti-Pisacane e la verità sui tempi di gioco
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Cagliari, dodicenne incinta: arrestato il padre dopo gli esami del Dna