Matteo Vercelli – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 16 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:⁠

  • Francesco Donvito, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Cagliari – Zona rossa a Cagliari, Donvito: «Un faro che si accende, senza allarmismi»
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, da Caprile al Monza: le chiavi per affrontare il prossimo impegno
  • Emanuele Dessì, Direttore de L’Unione Sarda – Elmas, incendio alla FedEx: distrutti undici furgoni nella notte
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