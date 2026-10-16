radiolina
16 ottobre 2026 alle 13:43
“Caffè Corretto”: puntata del 16 ottobre 2026Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 16 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Francesco Donvito, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Cagliari – Zona rossa a Cagliari, Donvito: «Un faro che si accende, senza allarmismi»
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, da Caprile al Monza: le chiavi per affrontare il prossimo impegno
- Emanuele Dessì, Direttore de L’Unione Sarda – Elmas, incendio alla FedEx: distrutti undici furgoni nella notte
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