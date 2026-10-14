La Strambata, la puntata del 14 ottobre 2026: torna in Sardegna il Festival del libro sportivoConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 14 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabio Meloni – Ideario Sport – Ideario Sport, torna in Sardegna il Festival del libro sportivo
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, focus sul Monza: le condizioni dei rossoblù
Andre Sechi – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda – Assalto eolico in Sardegna, allarme per le Domus de Janas
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – La prima minestra