Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 14 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Fabio Meloni – Ideario Sport – Ideario Sport, torna in Sardegna il Festival del libro sportivo

Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, focus sul Monza: le condizioni dei rossoblù

Andre Sechi – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina

Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda – Assalto eolico in Sardegna, allarme per le Domus de Janas

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – La prima minestra

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